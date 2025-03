Sabalenka quasi non ci crede: Pegula le ruba il drink e lei reagisce così

Scene simpatiche a Miami dopo la finale del torneo Wta, che ha visto la bielorussa Aryna Sabalenka superare la statunitense Jessica Pegula in due set con il punteggio di 7-5 6-2 . La numero uno del mondo, sempre protagonista di divertenti siparietti dopo le sue finali, si trovava in collegamento su Tennis Channel per la consueta intervista post-partita, quando nell'inquadratura è spuntata anche la sua avversaria. Pegula si è avvicinata alla collega, afferrando un drink sul tavolo e bevendone un sorso tra le risate dei presenti, compresa Sabalenka. La leader del ranking femminile, divertita dal fuori programma, ha quindi scherzato: " Ecco perché mi piace questa ragazza , lei è la migliore. Potrei averne un altro?".

Sabalenka: le parole dopo la vittoria

Durante la conferenza stampa al termine della finale vinta, Sabalenka è apparsa sorridente per il titolo conquistato:"Vincere a Miami è speciale perché qui è come se fossi a casa mia. Ho sentito il sostegno del pubblico in ogni partita e sono molto felice di essere riuscita a vincere il torneo. Non volevo assolutamente perdere un’altra finale, sono stata brava a restare focalizzata sul match sin dal primo quindici. Giocare contro Jessica è sempre stimolante perché è una grandissima giocatrice e ogni sfida contro di lei è ricca di insidie. Anche questa volta sono stati pochi punti a fare la differenza. Mi auguro di ritrovarla presto, magari in un’altra finale, sperando in un esito identico".