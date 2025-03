Paolini, la mossa a sorpresa di una cittadina polacca: "Te lo sei meritato"

LODZ (Polonia) - Ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo per le sue imprese tennistiche, e ora i riconoscimenti non tardano ad arrivare. Jasmine Paolini è nata a Castelnuovo di Garfagnana, ha un padre toscano e una mamma di origini polacche. Ed è proprio dalla Polonia che in questi giorni è arrivato un attestato stima e di riconoscenza per la tennista che non ha mai nascosto le proprie origini.