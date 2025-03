Djokovic spiazza tutti, il retroscena a sorpresa su Messi: "L'ho visto sugli spalti e..."

Un ospite speciale al Miami Open. Sugli spalti del torneo in Florida è infatti spuntato Lionel Messi, oggi in forza all'Inter Miami. L'ex Barcellona e Psg ha incontrato, negli spogliatoi, Novak Djokovic e il suo coach Andy Murray. Il serbo ha successivamente raccontato le emozioni del loro incontro: "Sono davvero grato che fosse qui con la sua famiglia. L'ho ammirato per gran parte della sua carriera. Abbiamo attualmente la stessa età, siamo nati nel 1987. È bello averlo qui".