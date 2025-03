Djokovic-Mensik diretta finale Atp Miami: segui il risultato partita live

Atto finale del Masters 1000 di Miami, che vedrà affrontarsi Novak Djokovic e Jakub Mensik. Il veterano e campione consumato e il giovane emergente, sfrontato e ambizioso. C'è grande attesa per la sfida che potrebbe decretare la rinascita del fuoriclasse serbo, protagonista di un tennis di alto livello nel suo percorso in Florida, oppure accendere definitivamente la stella del ceco, che si è già esaltato contro avversari del calibro di Draper e Fritz. Per Nole anche una motivazione supplementare, visto che in caso di successo toccherebbe quota 100 tornei Atp vinti in carriera. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti...