Aspettando Sinner, quando giocano gli italiani ad aprile? Le partite di Berrettini, Musetti e gli altri

Arriva la stagione su terra. Con la chiusura del Masters 1000 di Miami, il tennis che conta fa rientro in Europa per la due mesi sulla superficie rossa. Ancora per poco più di trenta giorni, il circuito Atp dovrà fare a meno di Jannik Sinner, che finirà di scontare la squalifica per il caso Clostebol a inizio maggio. Sono tanti, però, gli italiani impegnati nei vari tornei nel vecchio continente. Matteo Berrettini, reduce da un'ottima campagna nordamericana, comincerà il suo percorso dal Masters 1000 di Montecarlo, per poi scendere in campo a Monaco e Madrid, senza quindi difendere il titolo vinto nel 2024 a Marrakech. Percorso leggermente diverso per Lorenzo Musetti, che tra il 1000 nel Principato e quello nella capitale spagnola disputerà l'Atp 500 di Barcellona.