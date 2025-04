Montecarlo, da Berrettini a Musetti: gli italiani in gara. Quando c’è il sorteggio e dove vederlo in tv

Con i tornei di Bucarest, Marrakech e Houston ha preso ufficialmente il via la stagione sulla terra battuta. Sale dunque l'attesa per l'inizio del primo Masters 1000 sul rosso: il Rolex Monte-Carlo Masters, in programma dal 7 al 13 aprile sui campi del Monte Carlo Country Club. Non ci sarà al via il numero uno al mondo Jannik Sinner, ancora fermo ai box per la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol che terminerà il 4 maggio, ma saranno cinque gli azzurri al via. Unica testa di serie tra gli italiani Lorenzo Musetti, numero 14 del seeding. Presenti anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.