Atp Bucarest, Cobolli vola ai quarti: battuto Gasquet

ROMA - Flavio Cobolli approda ai quarti di finale del Tiriac Open, sui campi di Bucarest (Atp 250 – montepremi 596,035 euro). L'azzurro (45/mo in classifica Atp) ha sconfitto in tre set il francese Richard Gasquet (numero 148 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. Per l'accesso in semifinale l'azzurro se la vedrà con l'austriaco Filip Misolic (numero 232 del ranking).

La gioia di Cobolli dopo la vittoria

Per Gasquet siamo agli ultimi tornei di un’ottima carriera. Pronto il ritiro dopo il Roland Garros. Cobolli invece è finalmente in crescita: “Voglio ringraziare il pubblico, mi sono sentito a casa, c’erano tantissimi italiani e forse pure qualche romano!”, ha ammesso Flavio nell’intervista post partita”. E poi: “Quando gioco un torneo il mio obiettivo è sempre quello di vincerlo. Sono qui a Bucarest per giocare il mio miglior tennis, vedremo che cosa succederà. Sono contento per la vittoria, la mia prima del 2025 finalmente, ma il torneo continua. È sempre un grande piacere poter affrontare un grande giocatore come Richard. Sono contento per la vittoria, ma non sono contento perché voglio vincere di più”.