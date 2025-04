Chi ha guadagnato più soldi e più punti a Indian Wells e Miami: ecco la top 10

Siamo al via della stagione sulla terra rossa, ma cosa ci ha lasciato il Sunshine Double? A parte il fatto che Sinner ha allungato il distacco sugli inseguitori Zverev e Alcaraz, che hanno deluso nei due Masters 1000 negli Usa. Intanto sono nate delle stelle. Il fattore J: Jack Draper e Jakub Mensik sono state le sorprese rispettivamente di Indian Wells e Miami. Nel femminile invece è salita alla ribalta la 17enne Mirra Andreeva. A livello di montepremi e di punti nel ranking in palio, senza considerare quelli da scartare, vediamo chi è uscito meglio di tutti dai due Masters 1000 negli Usa.

Ecco la Top 10

1. Jack Draper: 1.010 punti e 1 milione 130 mila euro



Il tennista britannico, grande amico di Sinner, ha trionfato a Indian Wells in finale con Rune, salendo al numero 7 nel ranking. A Miami è uscito al secondo turno con Mensik, dopo un bye al primo. È salito al sesto posto in classifica, guadagnando il suo nuovo miglior ranking in carriera.



2. Jakub Mensik: 1.030 punti e 1 milione e 60 mila euro



Mensik ha fatto il percorso inverso rispetto a Draper: a Indian Wells si è fermato al secondo turno con Khachanov. A Miami ha vinto il suo primo titolo in carriera, battendo Djokovic a 19 anni in una finale leggendaria. Ha guadagnato in tutto 1030 punti, salendo al 23esimo posto nel ranking, il miglior piazzamento in carriera



3. Holger Rune: 660 punti e 614 mila euro



Il danese ha guadagnato 650 punti per il suo secondo posto a Indian Wells. A Miami è uscito al primo turno contro Reilly Opelka, e ha guadagnato solo 10 punti. Holger ora inizia la stagione sulla terra, la sua superficie preferita.



4. Novak Djokovic: 660 punti e 580 mila euro



Novak è andato a un passo dal 100 esimo titolo in carriera: sconfitto in finale da Mensik, a Indian Wells è uscito al secondo turno con Botic Van de Zandschulp.