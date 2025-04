L’ex tennista stupisce tutti su Sinner: “Tre mesi fuori? Forse non si capisce che…”

Manca sempre meno al rientro di Jannik Sinner in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, arrivati dopo l'accordo con la Wada. Il primo match del numero uno dopo la squalifica è previsto per gli Internazionali BNL d'Italia, in programma a Roma a inizio maggio. Delle aspettative sul campione degli Australian Open ha parlato l'ex tennista Gilles Simon, oggi impegnato in attività di consulente e allenatore (in passato ha fatto parte dello staff di Daniil Medvedev. "Jannik giocherà benissimo. È una sospensione di tre mesi in cui si sta allenando, quindi in pratica è una preparazione di tre mesi", le sue parole al portale "Tennis365".