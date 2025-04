Fognini sarà wild card a Montecarlo: annunciati i nomi

Fabio Fognini sarà wild card al Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure è uno dei quattro tennisti che entrerà direttamente nel tabellone principale del torneo in programma dal 7 al 13 aprile sui campi del Monte Carlo Country Club. Insieme a lui ci sono infatti lo svizzero Stan Wawrinka, il francese Richard Gasquet e il monegasco Valentin Vacherot, numero 259 del ranking Atp. Non ci sarà ancora Jannik Sinner, fermo fino a inizio maggio per la squalifica sul caso Clostebol dopo l'accordo con la Wada, ma saranno diversi gli italiani al via.