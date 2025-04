Ancora senza Jannik Sinner, che farà il suo ritorno in campo solo a partire dal prossimo 4 maggio, si alza il sipario sul primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, il sempre ambito Rolex Monte-Carlo Masters. In programma un sorteggio che vedrà tanti italiani coinvolti, con Musetti unica testa di serie azzurra. Oltre al carrarino anche Berrettini, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Fognini, con Darderi, Bellucci e Nardi che cercheranno invece l'ingresso dalle qualificazioni. La testa di serie numero 1 del torneo sarà Zverev, mentre il detentore è Tsitsipas. Scopri in diretta gli avversari degli azzurri e tutti gli accoppiamenti...