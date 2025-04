Cobolli-Baez, finale Atp 250 Bucarest: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli vola in finale all'Atp 250 di Bucarest. Il tennista romano, testa di serie numero 3 del tabellone, ha sconfitto in semifinale Damir Dzumhur con il netto punteggio di 6-3 6-0. Un risultato che permette all'azzurro di conquistare l'accesso alla seconda finale della sua carriera a livello di circuito maggiore dopo quella persa lo scorso anno per mano di Sebastian Korda nell'Atp 500 di Washington. Cobolli se la vedrà con il primo favorito del tabellone, l'argentino Sebastian Baez.