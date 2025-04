Atp Marrakech, Darderi vola in finale: Carballes Baena ko in due set

MARRAKECH (MAROCCO) - Luciano Darderi approda alla finalissima del 'Grand Prix Hassan II', torneo Atp 250 sulla terra battuta in corso a Marrakech, in Marocco (montepremi 596.035 euro). L'italo-argentino, n.57 Atp e settima testa di serie del tabellone, regola in semifinale lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.51 del mondo e quinto favorito del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un'ora e mezza di partita.