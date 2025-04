Cobolli-Baez diretta: segui la finale del torneo di Bucarest  

14:27

Cobolli non si ferma: 4-2

Il dritto di Flavio funziona (40-30) e chiusura al volo in rimonta. L'azzurro mantiene le distanze dopo il break conquistato all'inizio del secondo set.

14:21

Baez accorcia: 2-3

Dopo un avvio incredibile (0-30), Flavio non riesce a centrare un altro break. L'argentino tiene la battuta in rimonta.

14:16

Flavio vola: 3-1

Cobolli tiene il servizio (40-30) approfittando dei tanti errori di Baez.

14:12

Break per Cobolli: 2-1

Game lunghissimo e fatico, risolto solo ai vantaggi, alla terza palla break. In precedenza l'azzurro si era reso protagonista di un rovescio lungo linea da applausi, valido per il momentaneo 30-30.

14:05

Cobolli risponde: 1-1

L'italiano si riporta in parità (40-30) con una prima vincente nel momento decisivo.

14:01

Baez parte bene nel secondo set: 1-0

Baez parte forte e mantiene il servizio a zero: 1-0 nel secondo set.

13:59

Si riparte: al servizio Baez

Dopo la sosta, inizia il secondo set: al servizio Baez.

13:54

Cobolli vince il primo set: 6-4

Flavio Cobolli vince il primo set: l'azzurro tiene il servizio e chiude 6-4.

13:48

Baez resta in corsa: 5-4

Il tennista argentino tiene il servizio a zero. Dopo il cambio campo, Cobolli servirà per il primo set.

13:47

Cobolli allunga: 5-3

Game lunghissimo, che si chiude ai vantaggi: Cobolli è implacabile da fondo campo e si porta sul 5-3. Ora Baez servirà per restare nel set.

13:40

Secondo break per Cobolli: 4-3

Al termine di un game molto lungo, nel quale prima Cobolli recupera sul 40-30 a favore di Baez, poi l'argentino annulla una palla break, Cobolli riesce a strappare il servizio all'avversario: 4-3 per l'azzurro.

13:37

Cobolli pareggia: 3-3

Cobolli tiene il servizio senza troppi problemi e pareggia: il risultato è ora di 3-3.

13:35

Baez torna in vantaggio: 3-2

Dopo aver strappato il servizio a Cobolli, l'argentino si riporta avanti 3-2

13:28

Contro break Baez: 2-2

L'argentino reciupera immediatamente il break di svantaggio, strappando il servizio a Cobolli: 2-2

13:22

Cobolli strappa il servizio a Baez: 2-1

Primo break della partita a favore di Flavio Cobolli: il tennista azzurro rimonta dal 30-15 e sfrutta un paio di errori dell'avversario, portandosi avanti 2-1.

13:18

Cobolli perfetto al servizio: 1-1

Cobolli parte con un dritto a rete dopo una risposta complicata di Baez, poi dopo un errore (15-15) mennte a segno un servizio vincente e un ace. Baez torna in corsa, ma poi manda in rete un dritto da fondo campo: 1-1

13:13

Baez tiene il servizio

Si parte con un errore per parte, poi Baez prende il largo e vola sul 40-15. Cobolli infila un dritto, ma poi l'argentino chiude con un servizio vincente: 1-0.

13:10

Si parte: servizio a Baez

Inizia la finale del torneo di Bucarest: servizio all'argentino Baez.

13:05

Cobolli-Baez entrano in campo

Entrano in campo Flavio Cobolli e Sebastian Baez. Inizia il riscaldamento

12:59

Rischio pioggia, ma la gara dovrebbe partire in orario

Nonostante il rischio pioggia, al momento non sembrano esserci problemi sull'orario di partenza della gara. Tra pochi minuti la finale prenderà il via.

12:45

Cobolli-Baez, sfida inedita tra i due

Tra l'azzurro e l'argentino non ci sono precedenti: sarà dunque una sfida inedita nella finale di Bucarest.

12:40

Cobolli a caccia del primo titolo in carriera

Giornata importante per l'azzurro, che ha una nuova possibilità per conquistare il suo primo titolo Atp in carriera. Per Cobolli si tratta della seconda finale Atp, dopo quella della scorsa stagione a Ginevra persa contro Casper Ruud.

12:35

Cobolli-Baez, possibili problemi per la pioggia

Il meteo vede una giornata di pioggia su Bucarest, che potrebbe far slittare l'orario d'inizio della finale, previsto per le ore 13

12:30

Atp Bucarest, Cobolli sfida Baez in finale

La finale del torneo di Bucarest vedrà opporsi Flavio Cobolli e Sebastian Baez. L'argentino è la testa di serie numero uno del torneo.

Bucarest - Romania