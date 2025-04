Il rientro di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il countdown verso Roma è cominciato non solo per i tifosi ma anche per gli avversari del fenomeno tutto nostro. L'ansia cresce negli avversari che non hanno saputo approfittare dell'ingiusto stop forzato di Jannik, uno stop imposto dopo un accordo trovato con la Wada del quale avrebbe fatto volentieri a meno .

Le parole di Medvedev sul prossimi rientro di Sinner

A raccontare lo stato d'animo degli avversari di Sinner è Daniil Medvedev che in conferenza stampa sulla terra battuta di Montecarlo ha risposto ad una domanda sul prossimo rientro del numero uno al mondo: "Il tennis, al contrario di altri sport, è una disciplina individuale e quindi può succedere di tutto nella carriera di un atleta. Ci possono essere infortuni, sospensioni altri tipi di inconvenienti - ha raccontato il russo a Sky Sport durante il media day che precede il via del torneo 1000 -. Sinner tornerà presto e mancano ancora due Master 1000 senza di lui. Certo, bisogna vedere in che modo tornerà ma sono sicuro che si allenerà duramente per essere al top per il rientro a Roma. Al momento lui non è qui ma quando potrà scendere di nuovo in campo sarà difficile affrontarlo per tutti, non solo per me. Lui fino allo stop ha sempre vinto tantissime partite. Il suo ritorno, comunque, sarà fantastico per il circuito Atp", ha concluso Medvedev.

L'eliminazione anticipata da Miami e la preparazione sul rosso

Il russo esordirà al primo turno di Montecarlo con il connazionale Khachanov: "Una sfida complicata. Ho avuto la possibilità di allenarmi molto di più sul rosso perché sono uscito subito a Miami, quindi mi sento pronto. Poi non si può sapere cosa accadrà in campo perché gli avversari sono tutti molto forti. Ma sono carico e cercherò di dimostrare quanto posso essere efficace su questa superficie".