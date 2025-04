Mistero Djokovic, che succede? L'incognita Montecarlo tra acciacchi e l'età che avanza

Le parole di Djokovic prima dell'esordio a Montecarlo

Djokovic adesso torna in campo per cominciare la sua stagione sul rosso ma al Masters di MonteCarlo non si presenterà al 100%. "Il ritiro da questo torneo era un'ipotesi. L'infezione all'occhio sta meglio ma non è ancora guarita. Ho una piccola infezione virale dalla scorsa settimana e questo di sicuro non è l'ideale per un tennista", ha detto l'ex numero uno e due volte vincitore del torneo di Montecarlo. "La fortuna è che manca ancora qualche giorno al mio debutto quindi avrò tempo per recuperare qualcosa, sto ancora gestendo alcuni problemi di salute e spero di essere pronto", ha concluso.