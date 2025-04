Musetti-Lehecka, secondo turno Masters 1000 Monte-Carlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. Testa di serie numero 13 del tabellone, l'azzurro è riuscito ad ovviare ad un inizio difficile per imporsi in rimonta sul cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Per un posto al terzo turno, Musetti affronterà Jiri Lehecka, vittorioso in due set su Sebastian Korda all'esordio.