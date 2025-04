Mouratoglou esclusivo: "Lo stop non toccherà Sinner. E sul nuovo allenatore.."  

«Nelle carriere dei giocatori destinati a diventare Top 3 e vincere Slam, tutto accade in fretta. E non credo che loro due faranno eccezione. Penso che l’ingresso in Top 10 arriverà piuttosto rapidamente. Da lì in poi, però, c’è un grande salto da fare sul piano mentale ed emotivo: è un passaggio che richiede tempo, com’è stato anche per Sinner».

A fine anno Cahill lo lascerà. Lei che qualità cercherebbe nell’eventuale sostituto?

«Non so se Vagnozzi avrà bisogno di avere qualcun altro al suo fianco ma, senza fare nomi, se arriverà un nuovo elemento, dovrà essere una figura esperta; credo sia questa la logica che portò all’inserimento di Cahill. L’armonia è una delle chiavi del successo nel team di Sinner, quindi sarà fondamentale che chi entra sappia integrarsi bene e possieda grandi doti comunicative».

Spesso si parla degli atleti come se fossero aziende. Ma ha mai avuto l’impressione, senza riferimenti specifici, che a volte decisioni importanti vengano prese senza visione a lungo termine?

«Ha ragione: gli atleti dovrebbero considerare sé stessi e il proprio team come un’azienda. Ma bisogna anche tener conto che, spesso, parliamo di ragazzi molto giovani. E che, tante volte, sono le emozioni a guidare le scelte. Se vivi nel tour, passi quasi tutto il tempo con il coach: è una relazione professionale molto intensa. In quei momenti, decidere con lucidità può essere davvero difficile. Però non ha torto, capita spesso che gli atleti siano contenti di stare un po’ da soli o pensino che trovare un nuovo tecnico sia semplice. Un allenatore lo trovi, certo. Ma trovarne uno davvero bravo, e adatto a te, è tutta un’altra storia».

Si è fatto un’idea della lettera che i Top 20 hanno recapitato agli Slam?

«Non sono un giocatore, quindi non posso dire troppo. Sicuramente vanno trovate delle soluzioni perché per me non è normale, considerando i soldi che girano nel business, che solo i Top 100 vivano bene per davvero con il tennis. Per me questo è uno dei grandi temi, nessuno in passato ha provato a fare qualcosa per loro. Chiedere e ottenere più soldi per questi atleti è qualcosa che ritengo cruciale per il futuro del tennis».