È iniziata con una sconfitta la giornata azzurra al Masters 1000 di Monte-Carlo . Dopo i successi conquistati ieri da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti e la sconfitta rimediata da Fabio Fognini , il day 3 del primo "1000" della stagione sul rosso si è aperto con l'eliminazione di Lorenzo Sonego , che si è arreso a Pedro Martinez con il punteggio di 6-4 1-6 6-2 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. Una sconfitta dolorosa, la seconda consecutiva al primo turno, anche in termini di punti in classifica per il piemontese, che nel Principato difendeva gli ottavi di finale dello scorso anno. A staccare il pass per il terzo turno è invece lo spagnolo, che affronterà il vincitore della sfida tra Holger Rune e Nuno Borges .

La cronaca della partita

Tanto equilibrio al servizio nelle battute iniziali del match, ma è Sonego il primo ad andare in difficoltà. L'azzurro annulla una palla break nel quinto game ma concede il servizio nel settimo, permettendo a Martinez di portarsi avanti 4-3. Lo spagnolo non trema al servizio e risolve nel decimo gioco una situazione complicata per far suo il primo set. Sulla falsa riga del primo anche l'inizio del secondo set, dove Sonego deve fronteggiare due palle break nel terzo gioco. Le annulla entrambe e poi trova la fiducia necessaria per cambiare passo e conquistare cinque game di fila per mandare la partita al terzo. Tornano però gli errori nel parziale decisivo per Sonego, che fa fatica soprattutto dalla parte del rovescio. Martinez trova il break nel sesto game e poi chiude la partita strappando nuovamente il servizio all'azzurro.