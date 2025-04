Cobolli, secondo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Cobolli al secondo turno: orario e quando si gioca

La sfida tra Cobolli e il vincitore della sfida tra Fils e Griekspoor, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo, andrà in scena mercoledì 9 aprile con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e i suoi possibili avversari

Un solo precedente tra Cobolli e Fils, con il francese che si è imposto nel 2023 nella fase Round Robin delle Next Gen Atp Finals 2025 sul veloce indoor. Il romano ha vinto invece l'unico precedente andato in scena contro Griekspoor a livello di circuito maggiore, lo scorso novembre nella fase a gironi di Coppa Davis.

Dove vedere il match

Tutte le partite del Masters 1000 di Monte-Carlo saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Monte-Carlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610