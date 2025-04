Berrettini, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Un successo di incredibile prestigio per il tennista romano che, dopo aver superato all'esordio Mariano Navone, ha sconfitto in rimonta il numero uno del tabellone Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Si tratta della vittoria più importante della carriera per Berrettini in termini di classifica: il primo successo su un Top 2. Per un posto nei quarti, l'azzurro affronterà il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka.