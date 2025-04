McEnroe, altro affondo sulla squalifica di Sinner: "Tesi assurda. Dovremmo trattarlo male?"

Patrick McEnroe torna a parlare di Jannik Sinner . L'ex tennista statunitense, fratello di John, alcune settimane fa aveva già commentato la situazione del circuito Atp nel periodo di assenza dai campi del numero uno , squalificato per tre mesi dopo l'accordo con la Wada sul caso Clostebol. " Alcaraz è il giocatore di tennis più conosciuto al momento . Sinner è un grande giocatore e vincerà tantissimo, ma non ha il suo appeal al momento ", erano state le sue parole. Stavolta, invece, McEnroe si è concentrato sulla vicenda dell'altoatesino, e sull'accusa di trattamento di favore rispetto agli altri, fatte nelle scorse settimane da un gruppo di tennisti con la lettera scritta dalla Ptpa .

McEnroe e la squalifica di Sinner

"La tesi secondo cui gli altri giocatori sono stati trattati male e quindi dovremmo trattarlo male è assurda - le parole di McEnroe -. Non penso che Sinner avrebbe dovuto essere sospeso. Hanno seguito la procedura esattamente come doveva essere fatto. Sulla base di ciò che sappiamo e dei protocolli adeguati, era innocente. L'argomentazione secondo cui altri giocatori sono stati trattati male, e che dovremmo quindi trattarlo male, è assurda. Non sto dicendo che non sia possibile che i giocatori abbiano capito come battere il sistema, ma se ci basiamo su ciò che sappiamo e su quali fossero i protocolli appropriati, Jannik Sinner era innocente".