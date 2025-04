Cobolli diretta Atp Montecarlo: segui la sfida contro Fils

Dopo la vittoria all'esordio, Flavio Cobolli è pronto per il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo . Dopo aver battuto Dusan Lajovic , quinta vittoria consecutiva, il tennista romano sfida il francese Arthur Fils per avanzare al terzo turno del torneo. Segui il match in diretta.

13:44

Cobolli-Fils 1-5

Il francese trova il primo punto grazie all'errore di Cobolli che tira il proprio dritto in corridoio. Ottimo punto dell'italiano disorientato dal nastro, ma molto reattivo nel piazzare un dritto vincente. Fils porta a casa il punto. Ancora un colpo vincente per il tennista francese che ora può chiudere il game. Fils si porta sul 5-1.

13:40

Cobolli cede un altro turno di battuta

E' lungo il rovescio di Cobolli. Ancora un attacco vincente di Fils che scende a rete e conquista il punto. Grave errore di Cobolli a rete: tre palle break per Fils. Il francese è solidissimo e piazza l'ennesimo break. Segui il live

13:37

Fils allunga il passo

Il francese commette subito un errore nello scambio. Errore anche da parte di Cobolli. Altro errore da parte di Fils. Cobolli sbaglia la risposta dopo il servizio di Fils. Cobolli prova a difendersi, ma Fils riesce a chiudere il punto a proprio favore. Fils vince il quarto game e allunga il passo

13:33

Cobolli-Fils: 1-2

Cobolli anticipa l'avversario. Ancora un punto per l'italiano. Cobolli sta giocando un buon game, un altro punto per l'italiano. Fils trova un angolo stretto e porta a casa il punto. Fils spinge con il dritto, Cobolli non risce a tenere lo scambio. L'errore di Fils regala il primo game a Flavio Cobolli

13:29

Fils si porta avanti di due game

Il francese apre il suo turno di battuta con un doppio fallo. Fils conquista il punto scendendo a rete. Altro errore da parte del transalpino. E' lunga la risposta di Cobolli. Fils in questo avvio di partita ha qualche problema con la prima palla di servizio. Errore di Cobolli dopo uno scambio prolungato. Un altro errore gratuito di Cobolli che tira il rovescio sulla rete. Fils si porta avanti per due game a zero in questo primo set.

13:25

Cobolli-Fils: 0-1

Il primo punto della partita è del francese grazie all'errore a rete di Cobolli. Altro errore del tennista italiano che tira il proprio dritto sulla rete. Nuovo errore di misura per Cobolli: tre palle break per Fils. Cobolli annulla la prima palla break del francese. Errore di Fils, altra palla break vanificata per il transalpino. Termina in corridoio l'attacco di Cobolli, Fils piazza subito il break.

13:20

Cobolli-Fils, si parte

I due tennisti stanno ultimando il riscaldamento: l'italiano Flavio Cobolli ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire per primo, Segui il live

13:15

Cobolli-Fils, l'incrocio agli ottavi dell'Atp di Montecarlo

La sfida odierna tra Flavio Cobolli e Arthur Fils è legata all'altro ottavo di finale in cui sono impegnati il russo Andrey Rublev e il francese Gael Monfils: i vincitori di queste due sfide si affronteranno agli ottavi di finale.

13:10

Cobolli-Fils, il bilancio

I due tennisti nel corso della loro carriera si sono incontrati soltanto in un'occasione - alle Next Gen Finals del 2023 - nella quale si è imposto il francese in tre mini set: 4-1 4-2, 4-2.

12:52

Cobolli aspetta Etcheverry e Fokina

Flavio Cobolli aspetta la fine del match tra Etcheverry e Fokina (al momento al secondo set) per scendere in campo sul Court 2 e sfidare Fils.

12:45

Montecarlo, Cobolli sfida Fils al secondo turno

Dopo un ottimo debutto contro Lajovic, Cobolli torna in campo per sfidare il francese Fils al secondo turno: segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Court 2 - Montecarlo