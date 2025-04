Fils insultato sui social: dopo la vittoria con Cobolli tira una pallina tra il pubblico e si rende subito conto...

Dopo cinque vittorie consecutive si è interrotta la serie positiva di Flavio Cobolli , che reduce dal primo titolo Atp della sua carriera conquistato a Bucarest, si è arreso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo al francese Arthur Fils , testa di serie numero 12 del tabellone che si è imposto con il punteggio 6-2 6-4. Una partita dominata da parte del tennista transalpino, che quest'oggi ha superato anche Andrey Rublev per conquistare il suo primo quarto di finale nel Principato. Un successo arrivato a poche ore da un grosso spavento che Fils ha provocato al pubblico monegasco a causa di un'esultanza esagerata al termine della partita con Cobolli.

Fils vince e lancia la pallina contro il pubblico

Un'esultanza fallita ed esagerata quella di Fils al termine della sfida vinta contro Cobolli, che ha rischiato di finire in tragedia. Dopo aver conquistato l'ultimo punto della partita, il francese ha infatti scagliato verso il pubblico, non tenendo però conto della potenza e dell'altezza degli spalti, la pallina, che ha seriamente rischiato di colpire qualcuno ad un'elevata velocità. Un gesto che non è stato ben accolto sui social e che ha fatto discutere.