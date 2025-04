Alcaraz in semifinale a Montecarlo: il gesto di Dybala per lui e il record con Sinner

Atp Montecarlo, Alcaraz in semifinale: Dybala osserva

Sotto gli occhi attenti del 'romanista' Paulo Dybala che lo applaude dopo un punto, il classe 2003 di Murcia - dopo aver perso il primo parziale e sul 5-5 al secondo - si trova sul suo servizio sullo 0-40. Da quel momento il match cambia: Alcaraz sale in cattedra e stacca il pass per il penultimo atto del torneo. Sfiderà il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, vincitore sui campi del Principato nel 2022, che ha avuto la meglio sull'australiano Alexei Popyrin.

Alcaraz eguaglia Sinner: il dato

Grazie al successo maturato ai quarti contro Arthur Fils, il tennista spagnolo eguaglia Sinner in una speciale classifica: Carlos, così come Jannik, diventa uno dei cinque giocatori nati dal 2000 in poi a centrare in più occasioni la qualificazione al penultimo di un torneo Atp 1000. Dieci per il numero uno al mondo e lo spagnolo, sei per Holger Rune, tre per Felix Auger-Aliassime e due per Sebastian Korda.