Musetti-De Minaur, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la prima volta nella sua carriera Lorenzo Musetti approda in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista carrarino, testa di serie numero 13 del tabellone reduce dal successo nel derby con Matteo Berrettini, ha sconfitto in rimonta Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. Per l'azzurro si tratta del primo successo contro il greco, detentore del titolo e tre volte vincitore nel Principato. Per un posto in finale, Musetti affronterà Alex De Minaur, che ha regolato per 6-0 6-0 Grigor Dimitrov.