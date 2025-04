Il pianto di Veronica e il bacio di Musetti: che emozioni a Montecarlo

Musetti questo giorno non se lo scorderà mai. La vittoria in rimonta con Tsitsipas in tre set e la prima semifinale in un Masters 1000 conquistata a Montecarlo. Una partita incredibile, vissuta sulle montagne russe anche da Veronica Confalonieri, compagna di Lorenzo e madre di Ludovico, nato il 15 marzo 2024. Sempre al suo fianco, oggi Veronica ha sofferto tanto, poi sull’ultima palla sparata in corridoio da Tsitsipas si è commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime.