Musetti-De Minaur, diretta semifinale Atp Montecarlo: segui la sfida di oggi

MONTECARLO - Per la prima volta nella sua carriera Lorenzo Musetti approda in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista carrarino, testa di serie numero 13 del tabellone, reduce dal successo nel derby con Matteo Berrettini , ha sconfitto in rimonta Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 . Per l'azzurro si tratta del primo successo contro il greco, detentore del titolo e tre volte vincitore nel Principato. Per un posto in finale, Lorenzo affronterà l'australiano Alex De Minaur che ha regolato con un doppio 6-0 Grigor Dimitrov . Segui la partita in diretta .

16:41

Break di De Minaur: 2-2 con Musetti

L'australiano sale rapidamente sul 40-15 guadagnandosi due palle break: la prima è quella buona, complice il dritto in rete di Lorenzo. Perfetta parità a Montecarlo.

16:35

De Minaur annulla una palla break e accorcia le distanze: Musetti avanti 2-1

Due errori di dritto dell'australiano permettono a Lorenzo di guadaganre una palla break, cancellata da De Minaur con un gran passante. Ai vantaggi Alex tiene il servizio con due prime.

16:30

Musetti consolida il break: 2-0 con De Minaur

Lorenzo consolida il break tenendo a zero il turno di battuta.

16:28

C'è il break di Musetti: 1-0 con De Minaur!

Inizio di secondo set perfetto di Lorenzo che con una volée di diritto si guadagna la palla break, trasformata alla prima occasione, complice l'errore di De Minaur che manda il rovescio in rete. L'azzurro si porta avanti nel secondo set.

16:25

Il match riprende regolarmente

Ha smesso di piovere, si può riprendere regolarmente: al via il secondo set tra Musetti e De Minaur con l'australiano al servizio.

16:23

Partita interrotta per pioggia

Match momentaneamente sospeso per pioggia. Il giudice di sedia invita i giocatori a non lasciare il campo in attesa di un miglioramento.

16:17

+++ De Minaur devastante nel primo set: Musetti crolla, è 6-1! +++

L'australiano strappa ancora una volta il servizio all'azzurro, tiene il turno di battuta a 30 e vince 6-1 il primo set dopo 36' di partita.

16:13

De Minaur vola sul 5-1: primo set ipotecato

L'australiano consolida il break con un agevole turno di battuta a zero. Ora Lorenzo serve per restare in un set ormai compromesso.

16:10

De Minaur risponde con il controbreak: 4-1

Game incredibile a Montecarlo: Lorenzo annulla ben tre palle break sfruttando anche qualche passaggio a vuoto di dritto di De Minaur. Poco dopo l'azzurro perde il servizio mandando lungo il rovescio.

16:02

C'è il controbreak di Musetti: De Minaur avanti 3-1

Eccola la reazione di Lorenzo dopo un game lunghissimo! Alex concede due palle break all'azzurro e le annulla entrambe portando il game ai vantaggi. Qui, con un diritto lungolinea da urlo, Musetti strappa il servizio all'australiano e muove il punteggio nel set.

15:54

Altro break per De Minaur: 3-0 su Musetti

L'australiano domina in lungo e in largo: Alex strappa il turno di battuta all'azzurro al secondo smash del game.

15:49

De Minaur consolida il break e vola sul 2-0

Game complicato per Alex che, complici un doppio fallo e un errore con il dritto, concede all'azzurro una palla break annullata con una volée di diritto. Ai vantaggi l'australiano approfitta del rovescio in rete di Musetti e consolida il break.

15:43

C'è subito il break di De Minaur: 1-0 contro Musetti

Inizio in salita per il tennista carrarino che commette due sanguinosi errori con il dritto e cede immediatamente la battuta all'australiano che muove per primo il punteggio nel match.

15:40

Musetti-De Minaur, inizia la seconda semifinale dell'Atp 1000 di Montecarlo

Si alza il sipario sulla seconda semifinale del Masters 1000 sulla terra rossa monegasca: si parte con Lorenzo al servizio. Qui trovi le statistiche e i numeri della partita.

15:34

Musetti e De Minaur in campo

L'azzurro e l'australiano fanno il loro ingresso sul Court Ranieri III, accolti dall'ovazione del pubblico.

15:30

Musetti e De Minaur tra poco in campo

Lorenzo e Alex faranno, a breve, il loro ingresso sulla terra rossa del Court Ranieri III per la seconda semifinale dell'Atp 1000 di Montecarlo. Inizio del match previsto non prima delle 15:35.

15:22

Atp Montecarlo, Alcaraz vola in finale: è il turno di Musetti

E' Carlos Alcaraz il primo finalista dell'Atp 1000 di Montecarlo 2025: lo spagnolo batte il connazionale Alejandro Davidovich Fokina in due set - 7-6 (2), 6-4 il punteggio dopo due ore e 10' di partita. Ora, sul Court Ranieri III, tocca a Lorenzo Musetti e Alex De Minaur.

15:20

Musetti mette la finale di Montecarlo nel mirino

Lorenzo mette un prestigioso obiettivo nel mirino: diventare il terzo finalista italiano a Montecarlo nell'Era Open, dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (ko con Bjorn Borg) e Fabio Fognini, primo azzurro a vincere un Masters 1000 (2019).

15:10

Atp Montecarlo, il percorso di De Minaur

Primo turno: bye

Secondo turno: De Minaur-Machac (Cze) 3-6, 6-0, 6-3

Ottavi di finale: De Minaur-Medvedev 6-2, 6-2

Quarti di finale: De Minaur-Dimitrov (Bul) 6-0, 6-0

15:05

Atp Montecarlo, il percorso di Musetti

Primo turno: Musetti-Bu (Chi) 4-6, 7-5, 6-3

Secondo turno: Musetti-Lehecka (Cze) 1-6, 7-5, 6-2

Ottavi di finale: Musetti-Berrettini 6-3, 6-3

Quarti di finale: Musetti-Tsitsipas 1-6, 6-3, 6-4

15:00

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

14:55

Musetti-De Minaur, i precedenti

In perfetta parità i precedenti tra l'azzurro e l'australiano, che si sono incontrati due volte in carriera. L'ultimo confronto ha premiato Lorenzo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2 al primo turno del Queen's, sull'erba, lo scorso anno.

14:50

Atp Montecarlo, Musetti-De Minaur in tv e streaming

La sfida tra Musetti e De Minaur, valida per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, andrà in scena oggi, sabato 12 aprile, come secondo match sul Court Ranieri III, dove il programma prenderà il via alle ore 13:00 con la sfida tra Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina. La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. L'attesa semifinale sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

