Prima di quest'anno non aveva mai vinto una partita nel torneo del Principato, adesso Carlos Alcaraz è in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista spagnolo, testa di serie numero due del tabellone, ha fatto suo il derby con Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6(2) 6-4 dopo 2 ore e 10 minuti di gioco riuscendo a conquistare la sua settima finale in un "1000", la numero 23 della carriera e la seconda stagionale dopo quella raggiunta all'Atp 500 di Rotterdam, dove ha vinto il titolo battendo nell'ultimo atto Alex De Minaur. L'australiano se la vedrà nella seconda semifinale con Lorenzo Musetti e potrebbe essere ancora lui a contendere un titolo ad Alcaraz.