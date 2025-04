Berrettini non ce la fa, salta il prossimo torneo: quando tornerà in campo

Matteo Berrettini non giocherà l' Atp 500 di Monaco di Baviera . È questa la decisione del tennista romano, che ha scelto di prendersi una settimana di pausa di rientro dal Masters 1000 di Montecarlo , dove è uscito di scena agli ottavi di finale perdendo piuttosto nettamente il derby con Lorenzo Musetti , terminato con il punteggio di 6-3 6-3. Durante la settimana nel Principato, l'azzurro aveva superato all'esordio Mariano Navone , che prenderà il suo posto in main draw nel torneo tedesco, e si era poi tolto la soddisfazione di eliminare il numero uno del tabellone Alexander Zverev .

Quando torna in campo Berrettini

Dopo il forfait a Monaco, Berrettini tornerà in campo per disputare il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 23 aprile al 4 maggio, torneo al quale non prese parte l’anno scorso per problemi fisici, rientrando poi sull’erba di Stoccarda.