Panatta e il paragone esagerato su Musetti: "Sembra Einstein". Poi si infiamma per Alcaraz: "Fa cose che..."

La finale centrata da Lorenzo Musetti , la prima in torneo 1000, ha esaltato l'Italia del tennis. Il talento di Carrara, ormai prossimo all'ingresso in top 10, ha battuto in semifinale Alex De Minaur , ancora una una volta al terzo set, ancora una volta dopo aver perso male il primo: una caratteristica che l'ha accompagnato per tutto il torneo ma che evidenzia una forza mentale non indifferente.

Il paragone tra Musetti e Albert Einstein: "Entrambi usano bene la testa"

Ad applaudire il 23enne azzurro c'era un tifoso speciale, Adriano Panatta. L'ex stella del tennis italiano si è lasciato andare ad un paragone esagerato durante "La Telefonata", il podcast che lo vede protagonista insieme all'ex compagno di doppio Paolo Bertolucci: "Oggi ti voglio sorprendere. Nel tennis esistono tennisti intelligenti come Albert Einstein e altri che non lo sono. Tsitsipas non lo è. Questi giocatori tirano forte e basta, senza pensare. Musetti invece è uno che pensa, poi fa confusione perché c’ha troppe soluzioni, però pensa e fa un tennis ragionato", ha detto Panatta. Le lodi a Musetti continuano: "Lorenzo è un bel difensore talentuoso con degli sprazzi d’attaccante che potrebbe usare più spesso. Musetti quindi è Albert Einstein, Tsitsipas assolutamente no. Però il nostro azzurro ha un vizio che deve migliorare: quando serve rimane statico sul suo corpo, non ha quel movimento della spalla destra che va verso la rete. Secondo me rimane troppo stabile e mi scoccia perché lui ce l’ha il movimento, basterebbe alzare la palla più verso destra e un po’ più avanti. Lui però ha la top 10 alla sua portata perché ha un grande talento e una varietà di colpi incredibile".

"Alcaraz sembra Federer, fa cose che per gli altri non esistono"

Panatta poi passa ad elogiare anche Carlos Alcaraz che a Montecarlo sembra aver ritrovato il suo tennis migliore: "Ieri mi sono convinto che non c’è nessuno che sa giocare a tennis meglio di Alcaraz. Lui fa delle cose che non si possono fare e che non esistono, un po’ come faceva Federer. Quando lui gioca a tennis lo fa veramente bene e fa delle cose che gli altri neanche pensano. Anche lui è Albert che però ogni tanto diventa Albertino vista la sua discontinuità…", ha concluso un Panatta in vena di complimenti.