Caso Sinner, anche Bertolucci interviene su Federica Pellegrini: il post virale

Paolo Bertolucci entra nella polemica che si è scatenata dopo le parole di Federica Pellegrini, che in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi, aveva preso posizione sul caso che ha portato alla squalifica di Jannik Sinner . L'ex campionessa azzurra aveva detto che "è giusto difendere Sinner, ma è stato trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri casi perché tanti hanno pagato una negligenza nell'uso di un farmaco: è giusto perché il doping si combatte così. Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi".

Bertolucci, il commento alle parole di Federica Pellegrini

Parole che hanno scatenato la reazione di molti tifosi. La stessa Pellegrini, tirata più volte in ballo sull'argomento, ha precisato sui social di "rimanere della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere". Tra le tante reazioni, si aggiunge quella di Paolo Bertolucci. L'ex campione azzurro e attuale commentatore, ha risposto ad un post nel quale veniva riproposta l'intervista all'ex campionessa azzurra. "Mancava giusto la Pellegrini", il suo commento su X. La speranza, considerando che Sinner rappresenta oggi non solo il tennis ma lo sport italiano e che Pellegrini è stata una campionessa incredibile (oggi membro Cio), è che sia finito tutto qui.