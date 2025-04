Quanto hanno guadagnato Musetti e Alcaraz a Montecarlo: la cifra del montepremi è stata aumentata...

Quanto hanno guadagnato Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montecarlo? I due si sono affrontati domenica scorsa nella finale del torneo sulla terra rossa, terminata con un successo in rimonta per lo spagnolo, arrivato dopo alcuni problemi fisici per il classe 2002 italiano. Nonostante la sconfitta nell'atto conclusivo, Musetti si è portato a casa una cifra superiore a mezzo milione, pari a 516.925 euro, in aumento rispetto a quella prevista nell'edizione 2024. Incremento anche per Alcaraz, che grazie al trionfo a Montecarlo ha guadagnato 946.610 euro: lo scorso anno avrebbe vinto "solo" 919.075 euro.