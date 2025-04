Ruud e la frase su Alcaraz che fa discutere: "Se gioco contro di lui..."

Casper Ruud è arrivato a Barcellona da campione in carica. Il tennista norvegese scenderà in campo per difendere il titolo del torneo Atp 500 conquistato nel 2024, in modo da non perdere i punti dell'anno scorso. "La maggior parte dei miei punti deriva da tornei sulla terra battuta - ha detto in vista dell'esordio contro il colombiano Galan -. Ho ottenuto altri risultati sui campi in cemento, ma onestamente lo scorso autunno è stato piuttosto deludente. Non ho vinto molte partite. Per fortuna in qualche modo sono riuscito a ottenere qualche vittoria per Torino, in cui mi sono spinto anche in semifinale. Sono il campione in carica, ma a Madrid e Roma non ho quasi nessun punto da difendere. Questo mi aiuta davvero a rilassarmi un po'".