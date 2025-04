Atp Monaco, esordio ok per Darderi: O'Connell ko in due set

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Prosegue l'ottimo momento di Luciano Darderi. Reduce dal trionfo nel torneo 250 di Marrakech in finale contro Tallon Griekspoor, l'italo-argentino (numero 47 del mondo) debutta con una vittoria al 'BMW Open' a Monaco di Baviera: Luciano ha infatti staccato il pass per il secondo turno del torneo tedesco battendo in due set, con il punteggio di 7-6(3) 7-6(3) dopo quasi due ore di partita, il lucky loser australiano Christopher O'Connell (n. 87), centrando così la sua prima vittoria di sempre nel torneo tedesco Atp 500, nonché la sesta consecutiva dopo quelle in Marocco.