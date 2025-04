Atp Monaco, Cobolli sconfitto al debutto: Shevchenko vola al secondo turno

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Termina alla prima partita l'avventura di Flavio Cobolli al 'BMW Open', torneo Atp 500 con un montepremi di 2.500.000, in corso sulla terra battuta di Monaco di Baviera. Reduce dall'eliminazione al secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo (ko in due set contro il francese Arthur Fils) e dal primo torneo Atp vinto a Bucarest (doppio 6-4 in finale contro l'argentino Sebastian Baez), il tennista romano, numero 36 del ranking mondiale, cade al primo turno battuto dal lucky loser kazako Alexander Shevchenko, n.104 Atp, che si impone in rimonta in tre set con il punteggio di 7-6(2), 3-6, 4-6 dopo due ore e 40' di match.