Alcaraz, la divertente risposta ad Ancelotti: “Incredibile, il detto di mio nonno…”

"Le tre 'c' di mio nonno, incredibile..."

Con la capacità di sintesi che gli è propria, il tecnico italiano ha infatti ripreso uno dei 'motti' di Alcaraz per spronare i suoi a ribaltare lo 0-3 di Londra. Tre parole, cui sarebbe superfluo aggiungere altro: "Cabeza, Corazòn, Cojones". Una citazione che ha sorpreso, divertito e inorgoglito lo spagnolo: "Non ci potevo credere, pensate dove è arrivato il detto di mio nonno! Per me è incredibile che qualcuno come Ancelotti lo tenga presente per un quarto di finale di Champions, che è un momento così speciale. Devo dire che la cosa mi rende felice. Davvero non riesco a credere che sia stato fonte di ispirazione anche per loro."