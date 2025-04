Sinner, ci siamo: torna ad allenarsi a Montecarlo! Il video diventa subito virale

È ufficialmente iniziata l'operazione rientro per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha ormai superato la parte più complicata dei tre mesi di sospensione comminatigli dalla Wada per il caso doping che scadranno il 4 maggio dopo aver riacquisito la possibilità di allenarsi, a partire dal 13 aprile, in circoli affiliati alle federazioni e con atleti tesserati. È per questo che a pochi giorni dalla fine del Masters 1000 di Montecarlo, quest'oggi il campione azzurro ha fatto il suo ingresso al Monte-Carlo Country Club dove ha iniziato a preparare il ritorno in campo che avverrà in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 29 aprile al 18 maggio sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma.