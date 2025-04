Atp Monaco, Darderi batte Kecmanovic e vola ai quarti

MONACO DI BAVIERA - Luciano Darderi vince ancora e vola ai quarti di finale del BMW Open by Bitpanda, torneo ATP 500 in scena a Monaco di Baviera. Il tennista italo-argentino, numero 47 del ranking, ha superato il secondo turno battendo in rimonta sul serbo Miomir Kecmanovic (n. 48) con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4.