La risposta esilarante e le scuse: così è finita l’incredibile storia del deodorante…  

Quello che successo al Wta 250 di Rouen ha avuto un riscontro a livello mondiale. Harriet Dart, tennista britannica con il termometro emotivo in zona rossa, ha deciso di rendere memorabile una sconfitta già piuttosto pesante (6-0, 6-3 contro la francese Lois Boisson). Come? Non con un doppio fallo o un rovescio sballato, ma con un invito surreale al giudice di sedia: “Dica alla mia avversaria di mettere del deodorante, per favore”. Sì, avete letto bene. Non era un problema di strategia, era solo una questione di olfatto. Dart però si è scusata via social con la collega: "Ciao a tutti, voglio scusarmi per quello che ho detto oggi in campo, è stato un commento dettato dal calore del momento e di cui sono veramente pentita. Non è così che voglio comportarmi, e me ne assumo la piena responsabilità. Ho molto rispetto per Lois e per come ha gareggiato. Imparerò da questo e andrò avanti”.