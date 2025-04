Musetti resta nella Top 10 a meno che... tutto quello che non deve succedere a Barcellona

Un altro grande traguardo per il tennis italiano è sempre più vicino. Nonostante la sconfitta subita nella finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz , Lorenzo Musetti è infatti ad un passo dal primo ingresso della sua carriera nella Top 10 della classifica mondiale che porterebbe due italiani, insieme al numero uno Jannik Sinner , tra i primi dieci giocatori del ranking Atp. Nella settimana in cui si stanno disputando il torneo di Monaco di Baviera e di Barcellona (da quest'ultimo il carrarino ha deciso di cancellarsi dopo l'infortunio subito nel torneo del Principato), Musetti ha raggiunto il suo best ranking di numero 11 del mondo, ma nella classifica live occupa già un posto in Top 10. Affinché il sogno si concretizzi, l'azzurro dovrà guardare i risultati di tre suoi diretti concorrenti.

Musetti in Top 10: cosa deve succedere

Con la finale raggiunta a Montecarlo, Musetti ha raggiunto quota 3.200 punti, scavalcando così Holger Rune e Tommy Paul. Il danese, impegnato nel torneo di Barcellona, ha eliminato nei quarti di finale Casper Ruud tagliandolo fuori dalla corsa per un posto in Top 10. A Rune basterà arrivare in finale per superare Musetti e prendersi lui la decima piazza della classifica mondiale, mentre Arthur Fils, impegnato nel torneo di Barcellona e anche lui in lotta per entrare tra i primo 10 della classifica, dovrà obbligatoriamente vincere il titolo in Spagna per superare il toscano.