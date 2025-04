Vavassori con una costola infortunata: “Shelton mi ha tirato addosso. Poco rispettoso, e non solo…”

Andrea Vavassori è stato costretto ad una settimana di stop dopo quanto accaduto in occasione della sfida di doppio al Masters 1000 di Montecarlo che lo ha visto opposto, al fianco di Simone Bolelli , a Ben Shelton e Rohan Bopanna . Durante i primi game della partita, il tennista piemontese ha infatti ricevuto una pallata dallo statunitense che ha portato anche ad un'accesa polemica a fine partita e che gli ha causato un'infrazione di 1 millimetro alla sesta costola che non gli ha permesso di prendere parte al torneo di Barcellona. L'azzurro tornerà in campo al Masters 1000 di Madrid .

Vavassori, il commento sull'infortunio

"Nel primo game, mi ha tirato addosso e, da accertamenti successivi - ha spiegato Vavassori -, mi ha causato un’infrazione di 1 mm alla sesta costola. Non ho dato subito peso alla cosa ma nel corso della partita ho iniziato a sentire dolore, soprattutto quando ero al servizio. In doppio può capitare che si tiri addosso agli avversari, anche se cerco di non farlo, ma non si dovrebbe mai essere poco rispettosi nei confronti di chi è dalla parte opposta della rete. Shelton e Bopanna lo sono stati nei miei confronti, anche con commenti poco simpatici sull’accaduto".