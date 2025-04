Zverev si infuria e chiede di cacciare uno spettatore: "Ci sono sempre uno o due idioti sugli spalti..."

Alexander Zverev vola in semifinale all'Atp 500 di Monaco di Baviera. Dopo una battaglia di oltre tre ore, il tedesco ha eliminato Tallon Griekspoor, riscattandosi per la sconfitta subita con l'olandese a Indian Wells e imponendosi in rimonta in tre set. Match che è stato però funestato dall'ennesimo episodio di maleducazione proveniente dagli spalti, una 'moda' che ultimamente sta mettendo in crisi il solitamente mondo dorato del tennis, ormai vittima del degrado dei tempi moderni.