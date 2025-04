ATP Barcellona, Alcaraz vola in finale, sfiderà Rune per il titolo

BARCELLONA - Carlos Alcaraz continua a incantare il pubblico catalano e conquista un posto nella finale del Barcelona Open Banc Sabadell, torneo ATP 500 con un montepremi complessivo di 2.889.200 euro, in corso sui campi in terra rossa del prestigioso Real Club de Tenis di Barcellona. Il giovane talento spagnolo ha superato con autorità il francese Arthur Fils in due set, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-2 6-4. Un match dominato sin dalle prime battute, con Alcaraz sempre in controllo grazie a un tennis aggressivo e preciso.

Alcaraz in finale a Barcellona: c’è Rune

In finale Alcaraz troverà il danese Holger Rune, pronto a sfidarlo in una sfida che si preannuncia spettacolare. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno da protagonista in un torneo che lo ha già visto trionfare due volte: nel 2022, nel derby contro Carreño Busta, e nel 2023, quando superò Stefanos Tsitsipas. L’anno scorso, un problema fisico lo aveva costretto a rinunciare all’evento. Con il pubblico di casa dalla sua parte e la forma ritrovata, Alcaraz punta ora al tris sulla terra rossa catalana, in quella che promette di essere una delle finali più attese della stagione.