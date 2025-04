Paolini-Sabalenka diretta Wta Stoccarda: segui la semifinale

STOCCARDA (GERMANIA) - Un'occasione di rivincita per Jasmine Paolini nel 'Porsche Tennis Grand Prix' , torneo Wta 500 (montepremi di 925.661 dollari) in corso sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda. Dopo il successo sulla statunitense Coco Gauff , la toscana (accompagnata in Germania dal suo nuovo coach Marc Lopez ) sfiderà infatti oggi (20 aprile) nel giorno di Pasqua la numero uno del mondo Aryna Sabalenka in semifinale , proprio come accaduto di recente a Miami dove a trionfare è stata la bielorussa . Segui la partita in diretta .

15:48

Sabalenka non trema e vince il primo set (7-5)

Al servizio per vincere il primo set per la terza volta, stavolta Sabalenka non trema e tiene agevolmente il servizio, chiudendo sul 7-5 il parziale. Dopo la breve pausa sarà Jasmine Paolini ad andare in battuta in avvio di secondo set.

15:44

Sorpasso fallito: Jasmine cede il servizio

Sorpasso fallito da Jasmine Paolini, che cede il servizio ad Aryna Sabalenka: nuovo break per la bielorussa che, avanti 6-5,, andrà ora a servire uovamente per aggiudicarsi il primo set.

15:40

Rimonta completata dall'azzurra: 5-5

Ancora un break per Paolini, agevolata dal doppio fallo di Sabalenka che chiude il decimo game: 5-5 ora il risultato nel primo set della semifinale, con l'azzurra che ha completato la rimonta.

15:36

Paolini tiene il servizio e accorcia le distanze

Paolini tiene il servizio e accorcia le distanze su Sabalenka, ora avanti 5-4 e pronta servire nuovamente per il primo set al cambio di campo.

15:32

Jasmine non molla: break a zero per l'azzurra!

Jasmine Paolini non molla: break a zero per l'azzurra che accorcia le distanze su Aryna Sabalenka. La bielorussa resta comunque avanti 5-3 nel primo set di questa semifinale a Stoccarda.

15:28

Ancora un break per la bielorussa: andrà a servire per il set

Ancora un break per Sabalenka, che vola sullo 0-40 e poi strappa il servizio a Paolini chiudendo alla terza palla-break: la bielorussa va sul 5-2 e al cambio di campo servirà per aggiudicarsi il primo set.

15:24

Sabalenka tiene il servizio e riallunga sul 4-2

Aryna Sabalenka tiene agevolmente il servizio e riallunga sul 4-2 nel primo set della semifinale del Wta 500 di Stoccarda contro Jasmine Paolini.

15:19

L'azzurra accorcia le distanze

Paolini tiene il servizio e accorcia le distanze da Sabalenka: la bielorussa è ora avanti 3-2 e al cambio di campo andrà in battuta per conservare il break di vantaggio.

15:16

Reazione di Jasmine: un break recuperato

Reazione di Jasmine Paolini, che vola sul 30-40 e alla terza chance vince il game recuperando così un break ad Aryba Sabalenka, che è ora avanti 3-1.

15:11

Paolini cede ancora il servizio: è sotto di due break

Jasmine Paolini lotta ma cede di nuovo il servizio, arrendendosi ai vantaggi: Sabalenka avanti 3-0 (e in vantaggio ora di due break) nel primo set della partita.

15:05

La numero uno del mondo vola sul 2-0

Avvio di match in salita per Jasmine Paolini, che per ora non ha trovato le contromisure al tennis di Aryba Sabalenka: la numero uno del mondo tiene il servizio e conferma così il break di vantaggio, volando sul 2-0 nel primo set della semifinale del Wta di Stoccarda.

15:01

Sabalenka parte forte: subito un break per la bielorussa

Parte forte Sabalenka e trova subito il break: la bielorussa risponde alla grande fin dal primo game della sfida e strappoa il servizio a Paolini.

14:58

Paolini contro Sabalenka, via al match: l'azzurra serve per prima

Iniziata la semifinale del Wta 500 di Stoccarda tra Paolini e Sabalenka: è l'azzurra a servire per prima.

14:57

Paolini e Sabalenka in campo per il riscaldamento

Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka sono in campo per il riscaldamento prima della semifinale del Wta 500 di Stoccarda (indoor). Questa sarà la prima sfida sulla terra rossa tra l'italiana e la bielorussa: tra poco il via.

14:54

Finale e ranking: il doppio obiettivo di Paolini

Il pass per la finale del Wta Stoccarda e un sorpasso nel ranking. Questo il duplice obiettivo di Jasmine Paolini oggi, che nel caso di impresa nella semifinale contro la bielorussa numero uno al mondo Aryna Sabalenka si prenderebbe il n.5 della classifica mondiale, scavalcando la statunitense Madison Keys.

14:46

Wta Stoccarda, Ostapenko prima finalista: battuta Alexandrova

È Jelena Ostapenko la prima finalista del Wta 500 di Stoccarda. Nella prima delle due semifinali la lettone (n.24 Wta) ha infatti battuto in due set (6-4, 6-4) la russa Ekaterina Alexandrova (n.22 Wta) e ora aspetta una tra Jasmine Paolini e Aryba Sabalenko, protagoniste della seconda semifinale al via tra poco.

14:37

Paolini contro Sabalenka: i precedenti

Sono 6 i precedenti tra Paolini e Sabalenka, avversarie oggi nella semifinale del Wta 500 di Stoccarda. Avanti la bielorussa 4-2: a Ilkley nel 2017 e a Indian Wells nel 2022 i due successi dell'azzura, mentre l'attuale numero uno del mondo si è imposta a Linz nel 2020 e poi a Pechino nel 2023, alle Wta Finals del 2024 e infine a Miami il mese scorso.

