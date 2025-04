Rublev, brutale attacco all'antidoping: "Non è giusto, siamo terrorizzati..."

La numero uno del ranking femminile, Aryna Sabalenka, lo aveva già detto qualche mese fa: "Si diventa troppo spaventati dal sistema". Il caso Clostebol e il calvario subito da Jannik Sinner, che ha poi accettato l'accordo proposto dalla Wada, ha messo ulteriore pressione ai tennisti sul tema dei controlli antidoping. A parlare della questione, stavolta, è stato Andrey Rublev. "È un argomento un po’ tenebroso - le sue parole da Madrid, dove giocherà il torneo Masters 1000 -, tutti i giocatori devono indicare quotidianamente in un programma dove siamo localizzati. È una cosa molto seria perché, se ti dimentichi di annunciarlo in tre occasioni o non ti localizzano, puoi avere fino a due anni di sospensione. Secondo me, questo non è giusto".