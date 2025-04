Cilic brutale su Sinner: "Lui il migliore? Assolutamente no, per me è un altro..."

Jannik Sinner? No. Marin Cilic snobba il numero uno e sceglie un altro nome come giocatore preferito del momento. "Chi scelgo tra Jannik e Alcaraz? Il secondo - le sue parole in un'intervista a "puntodebreak" -. Mi piace di più il suo stile: è un giocatore aggressivo, molto atletico e con una creatività impressionante. I giocatori così aggressivi optano sempre per la massima velocità: la sensazione è simile a quella di guidare una monoposto di Formula 1. Per Carlos, avere questo stile di gioco è allo stesso tempo un dono e una maledizione". L'ex numero tre del mondo, oggi 36enne, ha poi parlato dei due rivali del momento, senza dimenticare i numero uno assoluti del tennis.