Musetti nella top 10 della classifica Atp: tutti gli scenari per raggiungerla. Cosa deve succedere a Madrid

Musetti in top 10 dopo Madrid: cosa deve succedere

In caso di immediata sconfitta di Musetti, le cui probabilità sono comunuque basse, a Tommy Paul e Daniil Medvedev basterebbe raggiungere gli ottavi di finale per scalzarlo dalla nona posizione virtuale. L'obiettivo dell'azzurro, però, sarà andare più avanti possibile nel torneo, non solo per ragioni di classifica, bensì chiaramente per l'importanza dei risultati e del torneo di Madrid. In caso di raggiungimento della finale, come successo a Montecarlo, Musetti sarebbe sicuro della top 10 a prescindere dal risultato dei suoi rivali nel ranking. Con una sconfitta in semifinale, invece, il rischio sarebbe di essere scavalcato da Paul e Ben Shelton. Il primo dovrebbe superarlo proprio nel penultimo atto, mentre il secondo dovrebbe raggiungere la finale passando dall'altro lato del tabellone.