Rivoluzione antidoping nel tennis: l'ITIA annuncia una nuova regola a sorpresa

C'è una novità in arrivo nel tennis in materia di controlli antidoping, che ha fatto discutere fin dal suo annuncio. L'oggetto? Le docce postpartita. A spiegare la nuova regola è stata l'Itia (International Tennis Integrity Agency), "L'Itia e, in precedenza, l'Itf si sono impegnati a fondo per garantire che le docce dopo le partite possano costituire un ritardo ammissibile per il controllo antidoping, in particolare quando la mancata doccia potrebbe avere un effetto negativo sulla salute e il benessere di un giocatore - si legge nella nota -. Tuttavia, la doccia non è un diritto, ed è per questo motivo che l'Itia chiede gentilmente ai tennisti, quando fanno la doccia, di attenersi all'obbligo di rimanere sempre sotto la vista dell'accompagnatore che li osserva".