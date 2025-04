Becker non vede l’ora: “Tutti aspettano Sinner”. Poi su Alcaraz: “Un mago, ma un mago umano…”

Il ritorno in campo di Jannik Sinner? "Lo aspettano tutti". Parola di Boris Becker, che dai Laureus Awards ha espresso entusiasmo per la fine dei tre mesi di stop del numero uno, pronto a rientrare agli Internazionali BNL d'Italia nel giro di pochi giorni. "Sono felice - ha detto a margine della cerimonia -. Sono contento che sia tornato ad allenarsi e stia per tornare a giocare i tornei. Credo che il tennis abbia bisogno di Jannik Sinner tanto quanto di Alcaraz. Credo che tutto il mondo dello sport stia aspettando il suo ritorno".